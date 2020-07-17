Степанов розказав, як має знизитись захворюваність в Україні, щоб ЄС відкрив кордони

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що Україна може "вписатись" у критерії ЄС щодо відкриття кордонів, середньодобовий приріст випадків COVID-19 не перевищуватиме 460-480 хворих.

Про це він сказав в інтерв'ю "РБК-Україна", пише "Європейська правда".

"Динаміка захворюваності за останні два тижні у нас перевищує ті норми, які для себе взяли в Європі. Ми рахували: орієнтовно, якщо у нас протягом двох тижнів кількість випадків не буде перевищувати 460-480 хворих, то тоді ми впишемося у сьогоднішні критерії ЄС", - зазначив він.

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Як відомо, 1 липня ЄС затвердив список із 15 країн, які не входять до блоку, і громадянам яких дозволено в’їзд.

У Брюсселі заявили, що список переглядатимуть кожні два тижні і змінюватимуть залежно від ситуації з коронавірусом в кожній країні.

16 липня Рада ЄС оновила список, але жодної нової країни до нього не додала, а навпаки - вилучила Чорногорію і Сербію.

При цьому країни-члени самостійно приймають рішення, чи відкриватись для рекомендованих Радою ЄС "безпечних держав". Наприклад, Бельгія заявила, що поки що не відкриватиме кордони для країн з "безпечного" списку ЄС.

В‘їзд в ЄС загалом залишається закритим для громадян України, крім окремих категорій українців. Купівля квитка на рейс не гарантує дозволу на перетин кордону.