Степанов рассказал, как должна снизиться заболеваемость в Украине, чтобы ЕС открыл границы

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина может "вписаться" в критерии ЕС по открытию границ, когда среднесуточный прирост случаев COVID-19 не будет превышать 460-480 больных.

Об этом он сказал в интервью "РБК-Украина", пишет "Европейская правда".

"Динамика заболеваемости за последние две недели у нас превышает те нормы, которые для себя приняли в Европе. Мы считали: ориентировочно, если у нас в течение двух недель количество случаев не будет превышать 460-480 больных, то тогда мы впишемся в сегодняшние критерии ЕС" , - отметил он.

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Как известно 1 июля ЕС утвердил список из 15 стран, не входящих в блок, гражданам которых разрешен въезд.

В Брюсселе заявили, что список будут пересматривать каждые две недели и менять в зависимости от ситуации с коронавирусом в каждой стране.

16 июля Совет ЕС обновил список, но ни одной новой страны в него не добавил, а наоборот - изъял Черногорию и Сербию.

При этом страны-члены самостоятельно принимают решение, открываться ли для рекомендованных Советом ЕС "безопасных государств". Например, Бельгия заявила, что пока не будет открывать границы для стран с "безопасного" списка ЕС.

Въезд в ЕС в целом остается закрытым для граждан Украины, кроме отдельных категорий украинцев. Покупка билета на рейс не гарантирует разрешения на пересечение границы.