Порятунок економіки ЄС: Меркель чекає на жорсткі переговори

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель прогнозує, що переговори лідерів ЄС щодо запропонованого бюджету та плану відновлення економіки блоку на тлі пандемії будуть вкрай складними.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це Меркель заявила перед початком саміту Європейської ради в Брюсселі, який є першою очною зустріччю глав країн ЄС за кілька місяців.

"Ми всі з великою енергією приступаємо до переговорів, але мушу сказати, що розбіжності все ще дуже-дуже великі, і тому я не можу сказати, чи вдасться нам вже цього разу отримати рішення", - сказала Меркель.

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Вона зазначила, що рішення є бажаним, але до уваги потрібно брати "реальність".

"Це вимагає високої готовності до компромісу, щоб ми отримали те, що може бути добрим для Європи перед обличчям цієї пандемії… Я очікую дуже-дуже важких переговорів", - підкреслила канцлерка.

На дводенному саміті лідери розглянуть пропозицію з довгострокового бюджету Євросоюзу і фонд відновлення економіки, однак розбіжностей між керівниками держав ЄС вкрай багато.

Брюссель запропонував план відновлення економіки на суму 750 млрд євро, з яких 500 млрд євро у вигляді субсидій і 250 млрд євро у формі позик.

Запропонований план, що отримав назву Наступне покоління ЄС, не лише не отримав підтримки серед держав-членів ЄС, а і спричинив гостру дискусію між ними.

Детальніше читайте у статті: Компромісний план відновлення Європи: як ЄС планує рятувати свою економіку