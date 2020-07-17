Спасение экономики ЕС: Меркель ожидает жестких переговоров
Канцлер Германии Ангела Меркель прогнозирует, что переговоры лидеров ЕС по предложенному бюджету и планау восстановления экономики блока на фоне пандемии будут крайне сложными.
Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом Меркель заявила перед началом саммита Европейского совета в Брюсселе, который является первой очной встречей глав стран ЕС за несколько месяцев.
"Мы все с большой энергией приступаем к переговорам, но должна сказать, что разногласия все еще очень велики, и поэтому я не могу сказать, удастся ли нам уже на этот раз получить решение", - сказала Меркель.
Она отметила, что решение является желательным, но во внимание нужно принимать "реальность".
"Это требует высокой готовности к компромиссу, чтобы мы получили то, что может быть хорошо для Европы перед лицом этой пандемии... Я ожидаю очень-очень трудных переговоров", - подчеркнула канцлер.
На двухдневном саммите лидеры рассмотрят предложение по долгосрочному бюджету Евросоюза и фонду восстановления экономики, однако разногласий между руководителями государств ЕС крайне много.
Брюссель предложил план восстановления экономики на сумму 750 млрд евро, из которых 500 млрд евро в виде субсидий и 250 млрд евро в форме займов.
Предложенный план, получивший название Следующее поколение ЕС, не только не получил поддержку среди государств-членов ЕС, а и вызвал острую дискуссию между ними.
Подробнее читайте в статье: Компромиссный план восстановления Европы: как ЕС планирует спасать свою экономику