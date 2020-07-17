Гренландія проводить голосування щодо данської статуї колоніальної доби

Громадяни Гренландії голосують за те, чи залишити суперечливу статую датсько-норвезького місіонера, яку розглядають як символ данського колоніалізму.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на ВВС.

Статуя Ганса Егеде знаходиться в місті Нуук, крихітній столиці величезного арктичного острова, на якому мешкає 56 000 людей.

Минулого місяця статую облили червоною фарбою і написали "деколонізувати", що, ймовірно, пов'язано з глобальними антиколоніальними протестами.

Адміністрація Нуука каже, що наразі є 555 голосів за збереження статуї, і 324 голоси за її зняття. Голосування в Інтернеті та поштою триває з 3 по 21 липня.

Голосування проводиться серед 23 122 осіб в муніципалітеті Сермерсоак, до якого входить Нуук. Після більшої дискусії після голосування влада ухвалить рішення про статую 2 вересня.

Гренландія є частиною Данії, але має широку автономію.

Територія покладається на щорічний дотаційний пакет у розмірі 3,9 мільярда данських крон (600 млн доларів) від уряду Данії. Основним експортом Гренландії є морепродукти, майже вся частина яких йде в Данію.

Егеде, народжений на півночі Норвегії, відкрив Гренландію як данську колонію на початку 18 століття. Він отримав королівську підтримку в тодішньому об’єднаному королівстві Данія-Норвегія, щоб дослідити Гренландію, сподіваючись відновити контакт з давно втраченими норвезькими поселенцями. Однак він не знайшов жодного - мешканці всі були інуїтами.

Він заснував торгову компанію та лютеранську місію поблизу сучасного Нуука.

Нагадаємо, у Копенгагені найвідомішій пам'ятці Данії, бронзовій статуї "Русалонька", невідомі вандали залишили напис "расистська риба".