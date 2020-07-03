"Расистська риба": відому статую "Русалоньки" осквернили в Копенгагені 

На найвідомішій пам'ятці Данії, бронзовій статуї "Русалонька", невідомі вандали залишили напис "расистська риба".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на данську суспільну телерадіокомпанію DR.

На камені, на якому сидить русалка, героїня знаменитої казки Ганса Крістіана Андерсена, з’явився напис англійською мовою "racist fish", що перекладається як "расистська риба".

Поліція заявила, що ще не встановила особи вандалів.

"Русалонька" розташована на набережній Лангелініє в північній частині гавані Копенгагена. Статуя, створена скульптором Едвардом Еріксеном в 1913 році, зображує персонажа з казки данського письменника Ганса Крістіана Андерсена і є надзвичайно популярною серед туристів.

Протягом багатьох років "Русалонька" неодноразово ставала об'єктом вандалізму.

У січні невідомі залишили на ній напис Free Hong Kong ("Вільний Гонконг").

В останні місяці учасники протестного руху Black Lives Matter по всьому світу виступили проти статуй історичних діячів, які відігравали роль у работоргівлі та політиці колоніалізму.

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