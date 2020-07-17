Гренландия проводит голосование о датской статуи колониальной эпохи

Граждане Гренландии голосуют за то, оставить ли противоречивую статую датско-норвежского миссионера, которую рассматривают как символ датского колониализма.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Статуя Ганса Эгеде находится в городе Нуук, крохотной столице огромного арктического острова, на котором проживает 56 000 человек.

В прошлом месяце статую облили красной краской и написали "деколонизировать", что, вероятно, связано с глобальными антиколониальными протестами.

Администрация Нуука говорит, что сейчас есть 555 голосов за сохранение статуи, и 324 голоса за ее снятие. Голосование в Интернете и по почте проходит с 3 по 21 июля.

Голосование проводится среди 23 122 человек в муниципалитете Сермерсоак, в который входит Нуук. После большей дискуссии после голосования власти примут решение о статуе 2 сентября.

Гренландия является частью Дании, но имеет широкую автономию.

Территория полагается на ежегодный дотационный пакет в размере 3,9 миллиарда датских крон (600 млн долларов) от правительства Дании. Основным экспортом Гренландии являются морепродукты, почти вся часть которых идет в Данию.

Эгеде, родившийся на севере Норвегии, открыл Гренландию как датскую колонию в начале 18 века. Он получил королевскую поддержку в тогдашнем объединенном королевстве Дания-Норвегия, чтобы исследовать Гренландию, надеясь восстановить контакт с давно потерянными норвежскими поселенцами. Однако он не нашел ни одного - жители все были инуитами.

Он основал торговую компанию и лютеранскую миссию близ современного Нуука.