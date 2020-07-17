Німеччина нагородила Орденом за заслуги українку, яка пережила концтабори

Громадянку України Анастасію Гулей нагородили Орденом за заслуги Федеративної Республіки Німеччина (орденом "Хрест за заслуги на стрічці") за активність у справі вшанування пам'яті жертв націонал-соціалістичної диктатури.

Про це "Європейській правді" повідомили у посольстві Німеччини в Україні.

Як зазначається, переживши гестапівські в'язниці і концтабори Аушвіц та Берґен-Бельзен (1943-1945 рр.) Анастасія Гулей присвятила своє життя примиренню. Як очевидець тих подій, вона вже понад 20 років розповідає про пережите нею наступним поколінням - особливо в Німеччині.

"Для нас, німців, завдання полягає в тому, що ми маємо зберігати історію і пам'ять про людиноненависницьку диктатуру націонал-соціалізму і постійно сприяти її усвідомленню. Тому Ваш голос проти забуття є і залишається незмірно вагомим. Ваш подарунок - можливість зазирнути в найтемніші сторінки Вашого життя - дає можливість юним і молодим людям виносити власні уроки з історії", - сказала на церемонії нагородження посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен.

Орден за заслуги є найвищим цивільним визнанням Федеративною Республікою Німеччина заслуг перед суспільним благом і присуджується вітчизняним та іноземним громадянам за політичні, соціально-економічні та духовні досягнення, а також за особливі заслуги перед країною.