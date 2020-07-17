Германия наградила Орденом за заслуги украинку, пережившую концлагеря

Гражданка Украины Анастасия Гулей награждена Орденом за заслуги Федеративной Республики Германия (орденом "Крест за заслуги на ленте") за активность в деле чествования памяти жертв национал-социалистической диктатуры.

Об этом "Европейской правде" сообщили в посольстве Германии в Украине.

Как отмечается, пережив гестаповские тюрьмы и концлагеря Аушвиц и Берген-Бельзен (1943-1945 гг.) Анастасия Гулей посвятила свою жизнь примирению. Как очевидец тех событий, она уже более 20 лет рассказывает о пережитом ею следующим поколениям - особенно в Германии.

"Для нас, немцев, задача состоит в том, что мы должны сохранять историю и память о человеконенавистнической диктатуре национал-социализма и постоянно способствовать ее осознанию. Поэтому Ваш голос против забвения есть и остается неизмеримо весомым. Ваш подарок - возможность заглянуть в самые темные страницы Вашей жизни - дает возможность юным и молодым людям выносить собственные уроки истории", - сказала на церемонии награждения посол Германии в Украине Анка Фельдгузен.

Орден за заслуги является высшим гражданским признанием Федеративной Республикой Германия заслуг перед общественным благом и присуждается отечественным и иностранным гражданам за политические, социально-экономические и духовные достижения, а также за особые заслуги перед страной.