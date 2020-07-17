В Англії місцевій владі дозволили вводити карантин у разі спалахів коронавірусу

В Англії місцеві ради з суботи отримають нові повноваження, які дозволять їм закривати паби, кафе, магазини і ресторани в районах, постраждалих від спалахів коронавірусу.

Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Місцева влада також зможе закрити громадські місця, такі як парки, і скасовувати заходи.

Джонсон оголосив, що уряд видасть "накази залишатися вдома", якщо в наступному місяці будуть локальні спалахи.

Це зупинить людей, які покидають певні райони, і обмежить використання громадського транспорту до тих пір, поки рівень захворюваності не впаде.

Джонсон сказав, що ширші повноваження для місцевої влади дозволять їм "діяти швидше у відповідь на спалахи, де швидкість має першорядне значення".

Окружним радам і унітарним органам більше не потрібно буде отримувати дозвіл від магістрату на закриття забруднених приміщень, що не вважаються частиною "необхідної інфраструктури", для запобігання поширенню коронавірусу.