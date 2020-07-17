Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Генсек НАТО: РФ и Китай использовали пандемию для распространения пропаганды

27 кораблей и 2400 военных: в Черном море проходят учения "Sea Breeze 2020"

В США новый "коронавирусный" антирекорд: более 75 тысяч заражений за сутки

Албания и Болгария снова в "зеленом" списке Украины, но "на грани"






В Англии местным властям разрешили вводить карантин в случае вспышек коронавируса

Пятница, 17 июля 2020, 15:31

В Англии местные советы с субботы получат новые полномочия, которые позволят им закрывать пабы, кафе, магазины и рестораны в районах, пострадавших от вспышек коронавируса.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Местные власти также смогут закрыть общественные места, такие как парки, и отменять мероприятия.

Джонсон объявил, что правительство издаст "приказы оставаться дома", если в следующем месяце будут локальные вспышки.

Это остановит людей, покидающих определенные районы, и ограничит использование общественного транспорта до тех пор, пока уровень заболеваемости не упадет.

Джонсон сказал, что более широкие полномочия для местных властей позволят им "действовать быстрее в ответ на вспышки, где скорость имеет первостепенное значение".

Окружным советам и унитарным органам больше не нужно будет получать разрешение от магистрата на закрытие загрязненных помещений, которые не считаются частью "необходимой инфраструктуры", для предотвращения распространения коронавируса.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Коронавирус Великобритания
powered by lun.ua