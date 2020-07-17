В Англии местным властям разрешили вводить карантин в случае вспышек коронавируса

В Англии местные советы с субботы получат новые полномочия, которые позволят им закрывать пабы, кафе, магазины и рестораны в районах, пострадавших от вспышек коронавируса.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Местные власти также смогут закрыть общественные места, такие как парки, и отменять мероприятия.

Джонсон объявил, что правительство издаст "приказы оставаться дома", если в следующем месяце будут локальные вспышки.

Это остановит людей, покидающих определенные районы, и ограничит использование общественного транспорта до тех пор, пока уровень заболеваемости не упадет.

Джонсон сказал, что более широкие полномочия для местных властей позволят им "действовать быстрее в ответ на вспышки, где скорость имеет первостепенное значение".

Окружным советам и унитарным органам больше не нужно будет получать разрешение от магистрата на закрытие загрязненных помещений, которые не считаются частью "необходимой инфраструктуры", для предотвращения распространения коронавируса.