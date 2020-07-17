Єврокомісія погодила €100 млн допомоги Албанії для відбудови після землетрусу

Єврокомісія погодила пакет допомоги для Албанії у розмірі 100 млн євро для подолання наслідків землетрусу, який стався у листопаді 2019 року.

Ці кошти є частиною загального пакету коштів у розмірі 115 млн євро, який Єврокомісія пообіцяла надати для відбудови Албанії під час міжнародної конференції донорів "Разом для Албанії" у лютому 2020 року, організованої ЄС. Перші 15 млн з цієї суми були анонсовані ще у грудні 2019 року.

"Схвалюючи фінансовий пакет обсягом 100 млн євро, ЄС виконує свою обіцянку допомогти Албанії у її зусиллях з відбудови країни після землетрусу, так само, як ми підтримуємо країну у подоланні наслідків епідемії коронавірусу. Ми підтримуємо громадян Албанії та її європейське майбутнє", - зазначив єврокомісар з питань сусідства і розширення Олівер Варгеї.

With adoption of €100m financial package, #EU continues its commitment to help #Albania in reconstruction efforts after November earthquake, just as we provide support to address #COVID-19 crisis. We stand by citizens of Albania & support its EU future. https://t.co/GImCSayoPA — Oliver Varhelyi (@OliverVarhelyi) July 17, 2020

Кошти призначені переважно для відновлення закладів освіти – самих будівель, меблів та обладнання, а також для відновлення пошкоджених культурних закладів і пам’яток – пам’ятників, музеїв, бібліотек, археологічних місць.

Будівельні роботи виконуватимуться за технологіями, які дозволять зменшити вразливість до природніх катастроф та зроблять будівлі більш енергоефективними.

Землетрус стався 26 листопада минулого року, сила поштовхів становила 6,4 бала за шкалою Ріхтера.

Він призвів до загибелі 51 людей і численних руйнувань у містах на узбережжі Адріатичного моря, пошкодивши близько 83 000 будівель і фактично зруйнувавши понад 11 000 з них.

Албанія, яка є однією з найбідніших країн Європи, оцінила прямі збитки в 985 мільйонів євро.

Загальний процес відновлення після землетрусу триватиме протягом п'яти років.