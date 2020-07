Єврокомісія погодила €100 млн допомоги Албанії для відбудови після землетрусу

Єврокомісія погодила пакет допомоги для Албанії у розмірі 100 млн євро для подолання наслідків землетрусу, який стався у листопаді 2019 року.

Ці кошти є частиною загального пакету коштів у розмірі 115 млн євро, який Єврокомісія пообіцяла надати для відбудови Албанії під час міжнародної конференції донорів "Разом для Албанії" у лютому 2020 року, організованої ЄС. Перші 15 млн з цієї суми були анонсовані ще у грудні 2019 року.

"Схвалюючи фінансовий пакет обсягом 100 млн євро, ЄС виконує свою обіцянку допомогти Албанії у її зусиллях з відбудови країни після землетрусу, так само, як ми підтримуємо країну у подоланні наслідків епідемії коронавірусу. Ми підтримуємо громадян Албанії та її європейське майбутнє", - зазначив єврокомісар з питань сусідства і розширення Олівер Варгеї.

