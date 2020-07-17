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Еврокомиссия согласовала €100 млн помощи Албании для восстановления после землетрясения

Пятница, 17 июля 2020, 15:55

Еврокомиссия согласовала пакет помощи для Албании в размере 100 млн евро для преодоления последствий землетрясения, которое произошло в ноябре 2019 года.

Об этом сообщается в официальном коммюнике Еврокомиссии, пишет "Европейская правда".

Эти средства являются частью общего пакета средств в размере 115 млн евро, который Еврокомиссия пообещала предоставить для восстановления Албании во время международной конференции доноров "Вместе для Албании" в феврале 2020 года, организованной ЕС. Первые 15 млн из этой суммы были анонсированы еще в декабре 2019 года.

"Принимая финансовый пакет объемом 100 млн евро, ЕС выполняет свое обещание помочь Албании в ее усилиях по восстановлению страны после землетрясения, так же, как мы поддерживаем страну в преодолении последствий эпидемии коронавируса. Мы поддерживаем граждан Албании и ее европейское будущее", - отметил еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Варгеи.

Средства предназначены преимущественно для восстановления учебных заведений - самих зданий, мебели и оборудования, а также для восстановления поврежденных культурных заведений и достопримечательностей - памятников, музеев, библиотек, археологических мест.

Строительные работы будут выполняться по технологиям, которые позволят усилить устойчивость зданий к природным катастрофам и сделают их более энергоэффективными.

Землетрясение произошло 26 ноября прошлого года, сила толчков составила 6,4 балла по шкале Рихтера.

Оно привело к гибели 51 человек и многочисленным разрушениям в городах на побережье Адриатического моря, повредив около 83 000 зданий и фактически разрушив более 11 000 из них.

Албания, которая является одной из беднейших стран Европы, оценила прямые убытки в 985 миллионов евро.

Общий процесс восстановления после землетрясения продлится в течение пяти лет.

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