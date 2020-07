Еврокомиссия согласовала €100 млн помощи Албании для восстановления после землетрясения

Еврокомиссия согласовала пакет помощи для Албании в размере 100 млн евро для преодоления последствий землетрясения, которое произошло в ноябре 2019 года.

Об этом сообщается в официальном коммюнике Еврокомиссии, пишет "Европейская правда".

Эти средства являются частью общего пакета средств в размере 115 млн евро, который Еврокомиссия пообещала предоставить для восстановления Албании во время международной конференции доноров "Вместе для Албании" в феврале 2020 года, организованной ЕС. Первые 15 млн из этой суммы были анонсированы еще в декабре 2019 года.

"Принимая финансовый пакет объемом 100 млн евро, ЕС выполняет свое обещание помочь Албании в ее усилиях по восстановлению страны после землетрясения, так же, как мы поддерживаем страну в преодолении последствий эпидемии коронавируса. Мы поддерживаем граждан Албании и ее европейское будущее", - отметил еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Варгеи.

With adoption of €100m financial package, #EU continues its commitment to help #Albania in reconstruction efforts after November earthquake, just as we provide support to address #COVID-19 crisis. We stand by citizens of Albania & support its EU future. https://t.co/GImCSayoPA