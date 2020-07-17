Франція відклала суперечливу пенсійну реформу, яка викликала масові протести

Переговори між французьким урядом і профспілками щодо суперечливої пенсійної реформи будуть відкладені до 2021 року, щоб зосередитися на відновленні економіки після кризи COVID-19.

Про це заявив у п'ятницю прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Реформа, ініційована президентом Еммануелем Макроном, яка є наймасштабнішою зміною пенсійної системи з часів Другої світової війни, була зупинена в лютому пандемією.

Зміни пенсійної системи обурили профспілки і вивели тисячі людей на вулиці в кінці минулого року. Рішення відкласти реформу частково спрямоване на те, щоб послабити цю напруженість, оскільки Франція бореться з економічними наслідками коронавірусу.

"Зараз пріоритетом є боротьба з кризою, за зайнятість і подолання безробіття", - сказав Кастекс після своєї першої зустрічі з представниками профспілок з тих пір, як він став прем'єр-міністром в цьому місяці.

Кастекс сказав, що реформа, яка включає в себе підвищення пенсійного віку на два роки до 64 років, не буде скасована. Відстрочка до президентських виборів 2022 року може послабити заклопотаність профспілок і виборців, але підірве і без того ослаблений авторитет Макрона як реформатора.

Реформа займає центральне місце в прагненні Макрона створити більш гнучку і конкурентоспроможну робочу силу. Але профспілки стверджують, що вона залишить пенсіонерів в гіршому становищі.