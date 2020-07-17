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Британська принцеса вийшла заміж на церемонії з коронавірусними обмеженнями

П'ятниця, 17 липня 2020, 17:27

Британська принцеса Беатріс вийшла заміж за італійського магната нерухомості Едоардо Мапелло Моцці на приватній церемонії в Віндзорі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Весілля відбулося в п'ятницю вранці в Королівській каплиці Всіх Святих в Королівській Ложі. На ньому були присутні королева і герцог Единбурзький, а також інші близькі родичі.

 
Принцеса Беатріс із нареченим

Спочатку Беатріс мала вийти заміж у травні, але через коронавірус весілля відклали.

Нова дата не була оголошена заздалегідь, і Букінгемський палац сказав, що церемонія була "маленькою".

Весілля відбулося відповідно до усіх державних директив, йдеться в заяві палацу.

В даний час в Англії весільні церемонії можуть проводитися за участю не більше 30 осіб та з дотриманням соціального дистанціювання.

Принцеса Беатріс є старшою дочкою герцога Йоркського Ендрю, другого сина королеви Єлизавети II. Вона дев'ята у черзі в лінії престолонаслідування трону.

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