Британська принцеса вийшла заміж на церемонії з коронавірусними обмеженнями
Британська принцеса Беатріс вийшла заміж за італійського магната нерухомості Едоардо Мапелло Моцці на приватній церемонії в Віндзорі.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.
Весілля відбулося в п'ятницю вранці в Королівській каплиці Всіх Святих в Королівській Ложі. На ньому були присутні королева і герцог Единбурзький, а також інші близькі родичі.
Спочатку Беатріс мала вийти заміж у травні, але через коронавірус весілля відклали.
Нова дата не була оголошена заздалегідь, і Букінгемський палац сказав, що церемонія була "маленькою".
Весілля відбулося відповідно до усіх державних директив, йдеться в заяві палацу.
В даний час в Англії весільні церемонії можуть проводитися за участю не більше 30 осіб та з дотриманням соціального дистанціювання.
Принцеса Беатріс є старшою дочкою герцога Йоркського Ендрю, другого сина королеви Єлизавети II. Вона дев'ята у черзі в лінії престолонаслідування трону.