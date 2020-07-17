Британская принцесса вышла замуж на церемонии с коронавирусными ограничениями

Британская принцесса Беатрис вышла замуж за итальянского магната недвижимости Эдоардо Мапелли Моцци на частной церемонии в Виндзоре.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Свадьба состоялась в пятницу утром в Королевской часовне Всех Святых в Королевской Ложе. На ней присутствовали королева и герцог Эдинбургский, а также другие близкие родственники.

Изначально Беатрис должна была выйти замуж в мае, но из-за коронавируса свадьбу отложили.

Новая дата не была объявлена заранее, и Букингемский дворец сказал, что церемония была "маленькой".

Свадьба состоялась в соответствии со всеми соответствующими государственными директивами, говорится в заявлении дворца.

В настоящее время церемонии в Англии свадебные церемонии могут проводиться с участием не более 30 человек и с поддержанием социального дистанцирования.

Принцесса Беатрис является старшей дочерью герцога Йоркского Эндрю, второго сына королевы Елизаветы II. Она девятая в очереди в линии престолонаследия трона.