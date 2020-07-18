У Польщі скасували позовну давність для комуністичних злочинів, здійснених посадовцями комуністичного режиму.

Відповідний закон підписав сьогодні президент Польщі Анджей Дуда, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Polskie Radio.

Президент Польщі Анджей Дуда підписав закон, який скасовує позовну давність за злочини, скоєні представниками комуністичного режиму. Завдяки новому законодавству польські прокурори з Інституту національної пам’яті надалі зможуть переслідувати осіб, відповідальних за скоєні у Польщі комуністичні злочини.

Комуністичними злочинами вважаються репресії або інші форми порушення прав людини щодо осіб або груп населення, скоєні посадовими особами-представниками комуністичного режиму у 1917-1990 роках, які вважалися злочинами згідно з польським законодавством, чинним на момент скоєння даних злочинів.

Попередні положення передбачали, що позовна давність для комуністичних злочинів починається з 1 серпня 1990 року, вичерпання термінів для злочинів відбувається після 40 років, якщо йдеться про вбивство, воєнний злочин або злочин проти людяності, а також після 30 років, коли йдеться про інший комуністичний злочин. За останні не можна було би карати від 1 серпня цього року.

Автори законопроєкту посилалися на Європейський суд з прав людини. У поясненні до закону зазначається, що він відстоює позицію, за якою "до обов’язків демократично правової держави входить засудження злочинів, котрі були вчинені у тоталітарних (авторитарних) системах і не були переслідуванні з політичних причин".

Для прокурорів ІНП Польщі переслідування винуватців комуністичних злочинів, як також, наприклад, нацистських злочинів, випливає із закону про Інститут національної пам’яті.

За інформацією слідчого відділу ІНП Польщі, у Комісії переслідування злочинів проти польського народу наразі відкрито 431 провадження у справах про комуністичні злочини.

У понад 300 використовується кваліфікація "злочин проти людяності", що не підлягає позовній давності.