Поліція Північної Македонії виявила 55 мігрантів у вантажівці і машині

Поліція Північної Македонії виявила 55 мігрантів у вантажівці та автомобілі у двох окремих інцидентах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Associated Press.

Один мігрант отримав поранення, коли вантажівка, що перевозила його та 42 інших, в’їхала в бетонний стовп.

Обидва інциденти відбулися в п’ятницю, повідомила поліція суботу. Всіх мігрантів депортують назад до Греції, звідки вони приїхали.

Вантажівка, що перевозила 43 мігрантів - 13 з Бангладеш, 11 з Пакистану, 10 з Сирії, 5 з Афганістану та 4 з Туреччини, - їхала на північ до Сербії, коли аварія трапилася на платній стоянці біля столиці Скоп'є. Водій втік з місця події і досі перебуває на свободі.

Також у п’ятницю поблизу кордону з Грецією було знайдено легковий автомобіль з 12 сирійськими мігрантами. Поліція затримала 35-річного водія-серба.

Хоча сухопутний кордон між Грецією та Північною Македонією закритий через епідемію коронавірусу, "суттєві" подорожі все ще дозволені.

Мережі торгівлі людьми залишаються активними в цьому районі, перевозячи мігрантів, які намагаються пробратися в центральну та північну Європу.