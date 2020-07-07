Поліція Північної Македонії виявила вантажівку, "запаковану" 211 мігрантами

У Північній Македонії під час звичайної перевірки на регіональної дорозі у вантажівці біля південного кордону з Грецією виявили 211 мігрантів, в тому числі 63 неповнолітніх.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Associated Press.

Прикордонний патруль зупинив вантажівку близько опівночі в понеділок біля міста Гевгелія і виявив, що вона "запакована" мігрантами. Всередині були 144 людини з Бангладеш і 67 з Пакистану, розповіла поліція.

Водій вантажівки, 27-річний громадянин Північної Македонії, був заарештований.

Мігранти були затримані і переведені в транзитний центр в Гевгелії, їх очікує депортація до Греції.

Кордон Греції з Північної Македонією закритий через пандемію коронавірусу, але мережі незаконного перевезення мігрантів залишаються активними в цьому районі. Контрабандисти переправляють мігрантів, які прямують з Туреччини до Греції, а потім - на північ до більш багатих країн.

Цього місяця у Польщі у вантажівці з кавунами знайшли шість нелегальних мігрантів.

Нагадаємо, торік у жовтні поліція Британії виявила 39 трупів у вантажівці під Лондоном. Спочатку вважалося, що більшість загиблих були громадянами Китаю, проте згодом британська поліція заявила, що вони є нелегалами з В’єтнаму.

У серпні 2015 року на території Австрії було знайдено покинуту угорську вантажівку з тілами 71 біженця, які задихнулися, намагаючись потрапити до країни.