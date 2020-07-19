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Полиция Северной Македонии обнаружила 55 мигрантов в грузовике и машине

Воскресенье, 19 июля 2020, 13:23

Полиция Северной Македонии обнаружила 55 мигрантов в грузовике и автомобили в двух отдельных инцидентах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Associated Press.

Один мигрант получил ранения, когда грузовик, перевозивший его и 42 других, въехал в бетонный столб.

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Оба инцидента произошли в пятницу, сообщила полиция в субботу. Всех мигрантов депортируют обратно в Грецию, откуда они приехали.

Грузовик, перевозивший 43 мигрантов - 13 из Бангладеш, 11 из Пакистана, 10 из Сирии, 5 из Афганистана и 4 из Турции, - ехал на север в Сербию, когда авария случилась на платной стоянке возле столицы Скопье. Водитель скрылся с места происшествия и до сих пор находится на свободе.

Также в пятницу вблизи границы с Грецией было найдено легковой автомобиль с 12 сирийскими мигрантами. Полиция задержала 35-летнего водителя-серба.

Хотя сухопутная граница между Грецией и Северной Македонией закрыта из-за эпидемии коронавируса, "существенные" путешествия все еще разрешены.

Сети торговли людьми остаются активными в этом районе, перевозя мигрантов, пытающихся пробраться в центральную и северную Европу.

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Северная Македония мигранты
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