Орбан заявив, що прем’єр Нідерландів "ненавидить його чи Угорщину"

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна має суперечку з Нідерландами щодо механізму забезпечення верховенства права, і додав, що прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте його ненавидить.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico, про це Орбан заявив журналістам в Брюсселі на полях саміту ЄС.

Говорячи про пропозицію прив'язати фінансування ЄС до критеріїв верховенства права, лідер Угорщини сказав, що "ми не проти цього, давайте обговоримо це, але це займе тижні. Ми готові зробити це, але новий правовий інструмент і механізм повинні бути відповідними".

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Орбан додав, що його країна має суперечку з Нідерландами з цього питання.

"Я не знаю, з якої особистої причини прем'єр-міністр Нідерландів ненавидить мене або Угорщину, але він так різко нападає і ясно дає зрозуміти, що, на його думку, Угорщина не поважає верховенство права і повинна отримати фінансове покарання.

Ця його позиція є неприйнятною, тому що немає рішення про те, якою є ситуація з верховенством права в Угорщині", - сказав він.

Орбан також сказав, що готовий залишитися в Брюсселі на тиждень, щоб укласти угоду про фінансування коронавірусної кризи. "Я думаю, що у нас є хороший шанс укласти угоду. Якщо угода заблокована, це не через мене, а через нідерландця", - сказав він.

Він додав, що колишній комуністичний режим "використовував нечіткі юридичні терміни, точно такі ж, як ті, які прописані в пропозиції нідерландця. Він використав комуністичні терміни, але не знає про це", сказав Орбан.

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Нагадаємо, лідери ЄС в суботу, після двох днів напружених переговорів, не змогли домовитися про масштабний фонд для відновлення своїх економік після пандемії коронавірусу і продовжили свій саміт ще на день.

Лідери ЄС в Брюсселі обговорюють запропонований фонд відновлення обсягом 750 мільярдів євро і бюджет ЄС на 2021-27 роки обсягом понад 1 трильйон євро.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон залишилися в штаб-квартирі ЄС в суботу ввечері в Брюсселі для переговорів із очолюваним Нідерландами табором ощадливих країн країн, що вимагають скорочення економічного пакета обсягом 1,8 трильйона євро.