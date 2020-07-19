Лідери ЄС продовжили "коронавірусний саміт", не домовившись про 1,8 трлн євро

Лідери ЄС в суботу, після двох днів напружених переговорів, не змогли домовитися про масштабний фонд для відновлення своїх економік після пандемії коронавірусу і продовжили свій саміт ще на день.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

"Переговори були гарячими", - сказав Джузеппе Конте, прем'єр-міністр Італії, однієї з країн ЄС, які найбільше постраждали від кризи коронавірусу.

Читайте також У Брюсселі розпочався 2-й день саміту лідерів ЄС щодо порятунку економіки блоку

"Європа перебуває під шантажем "ощадливих". Ми повинні зробити все можливе, щоб домовитися завтра. Подальші затримки нікому не потрібні", - додав Конте.

Глава Європейської ради Шарль Мішель повинен представити нові пропозиції 27 лідерам у неділю в полудень.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон залишилися в штаб-квартирі ЄС в суботу ввечері в Брюсселі для переговорів із очолюваним Нідерландами табором ощадливих країн країн, що вимагають скорочення економічного пакета обсягом 1,8 трильйона євро.

Лідери ЄС в Брюсселі обговорюють запропонований фонд відновлення обсягом 750 мільярдів євро і бюджет ЄС на 2021-27 роки обсягом понад 1 трильйон євро.

Читайте також Лідери ЄС на саміті в Брюсселі обговорять план порятунку своєї економіки

Однак група багатих і фіскально "бережливих" північних держав - Нідерланди, Австрія, Данії і Швеція - заблокувала прогрес на саміті. Вони вважають за краще поворотні кредити, а не безкоштовні гранти для країн з великою заборгованістю, в основному на Середземноморському узбережжі, і хочуть жорсткішого контролю над тим, як витрачаються кошти.

Надії на досягнення угоди з’явилися раніше в суботу, коли Шарль Мішель запропонував переглянути загальний пакет, покликаний пом'якшити побоювання Нідерландів.

Згідно з його новим планом, частка грантів у фонді відновлення буде зменшена до 450 млрд євро з 500 млрд, і буде додано "екстрене гальмо" при їх виплаті.

Але надії на те, що цього буде достатньо, швидко згасли, тому що Швеція попросила скоротити гранти до 155 мільярдів євро, кажуть дипломатичні джерела.

Детальніше читайте у статті: Компромісний план відновлення Європи: як ЄС планує рятувати свою економіку.