Орбан заявил, что премьер Нидерландов "ненавидит его или Венгрию"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна спорит с Нидерландами о механизме обеспечения верховенства права, и добавил, что премьер-министр Нидерландов Марк Рютте его ненавидит.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico, об этом Орбан заявил журналистам в Брюсселе на полях саммита ЕС.

Говоря о предложении привязать финансирование ЕС к критериям верховенства права, лидер Венгрии сказал, что "мы не против этого, давайте обсудим это, но это займет недели. Мы готовы сделать это, но новый правовой инструмент и механизм должны быть соответствующими".

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Орбан добавил, что его страна спорит с Нидерландами по этому вопросу.

"Я не знаю, по какой личной причине премьер-министр Нидерландов ненавидит меня или Венгрию, но он так резко нападает и ясно дает понять, что, по его мнению, Венгрия не уважает верховенство права и должна получить финансовое наказание.

Эта его позиция неприемлема, потому что нет решения о том, какова ситуация с верховенством права в Венгрии", - сказал он.

Орбан также сказал, что готов остаться в Брюсселе на неделю, чтобы заключить соглашение о финансировании коронавирусного кризиса. "Я думаю, что у нас есть хороший шанс заключить сделку. Если соглашение будет заблокировано, это не из-за меня, а из-за нидерландца", - сказал он.

Он добавил, что бывший коммунистический режим "использовал нечеткие юридические термины, точно такие же, как те, которые прописаны в предложении нидерландца. Он использовал коммунистические термины, но не знает об этом", сказал Орбан.

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Напомним, лидеры ЕС в субботу, после двух дней напряженных переговоров, не смогли договориться о масштабном фонде для восстановления своих экономик после пандемии коронавируса и продолжили свой саммит еще на день.

Лидеры ЕС в Брюсселе обсуждают предложенный фонд восстановления объемом 750 млрд евро и бюджет ЕС на 2021-27 годы объемом более 1 трлн евро.

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон остались в штаб-квартире ЕС в субботу вечером в Брюсселе для переговоров с возглавляемым Нидерландами лагерем экономных стран стран, требующих сокращения экономического пакета объемом 1,8 триллиона евро.