Джонсон проти локдауну для Британії у разі нової хвилі

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що не хотів би вводити ще один всенаціональний карантин у разі нової хвилі COVID-19.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у інтерв'ю газеті Sunday Telegraph.

Джонсон сказав, що вірить у сили місцевої влади і порівняв загальнонаціональний локдаун з заходами ядерного стримування, які необхідні лише у крайньому випадку.

За його словами, він не думає, що країна "знову опиниться в цій позиції".

"Тепер ми справді можемо дивитися на те, що відбувається, набагато ближче у реальному часі, виявляти спалахи і оперативно усувати їх, а також працювати з місцевою владою, щоб локалізувати проблему на місцевому і регіональному рівні, якщо буде потрібно", - сказав Джонсон.

У п’ятницю Джонсон заявив, що розраховує на те, що країна повернеться до нормального життя до Різдва.

Водночас головний науковий радник британського уряду Патрік Валланс заявив, що взимку перед країною постануть більш серйозні виклики та існує чималий ризик потреби ще одного національного карантину.

З 25 липня в Англії криті спортивні зали, басейни та інші спортивні споруди можуть знову працювати. З 1 серпня список доступних місць відпочинку розшириться, включаючи боулінг, ковзанки, казино.

З вересня школи, дитячі садки і коледжі будуть відкриті для всіх дітей і молодих людей на постійній основі.