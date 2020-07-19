Джонсон против локдауна для Британии в случае новой волны

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что не хотел бы вводить еще один общенациональный карантин в случае новой волны COVID-19.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью газете Sunday Telegraph.

Джонсон сказал, что верит в силы местной власти и сравнил общенациональный локдаун с мерами ядерного сдерживания, которые необходимы только в крайнем случае.

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По его словам, он не думает, что страна "снова окажется в этой позиции".

"Теперь мы действительно можем смотреть на то, что происходит, гораздо ближе в реальном времени, выявлять вспышки и оперативно устранять их, а также работать с местными властями, чтобы локализовать проблему на местном и региональном уровне, если потребуется", - сказал Джонсон.

В пятницу Джонсон заявил, что рассчитывает на то, что страна вернется к нормальной жизни к Рождеству.

В то же время главный научный советник британского правительства Патрик Валланс заявил, что зимой перед страной возникнут более серьезные вызовы и существует большой риск необходимости еще одного национального карантина.

С 25 июля в Англии крытые спортивные залы, бассейны и другие спортивные сооружения могут снова работать. С 1 августа список доступных мест отдыха расширится, включая боулинг, катки, казино.

С сентября школы, детские сады и колледжи будут открыты для всех детей и молодых людей на постоянной основе.