У центрі Франкфурта вечірка переросла в масову бійку: 39 затриманих, постраждала поліція

39 осіб були затримані в центрі Франкфурта після жорстоких заворушень у ніч на неділю під час масштабної вечірки просто неба.

Про це оголосила німецька поліція в неділю, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство DPA.

Близько 3 тисяч осіб були на площі Опернплятц, яка в останні тижні стала "зоною вечірок" просто неба. Тисячі людей збиралися там, як правило, мирно, щоб відпочити на вихідних.

За даними поліції, близько 2:30 сталася масова бійка за участю 18 осіб. Один з учасників впав на землю і продовжував лежати там, що спонукало поліцію втрутитися. Однак офіцерів поліції атакували присутні - вони кидали пляшки, в той час як деякі глядачі аплодували або вітали їхні дії.

Шеф франкфуртської поліції Герхард Бересвіль заявив, що хоч офіцери намагались зняти напругу і проводили комунікацію, вони зазнавали нападів. 5 поліцейських отримали поранення, також були пошкоджені транспортні засоби.

Він додав, що ніколи раніше у Франкфурті не стикався з таким інцидентом з точки зору масовості та атмосфери.

За даними поліції, в цілому було затримано 39 осіб, 8 з них все ще перебували під вартою у неділю вдень.