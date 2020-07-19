В центре Франкфурта вечеринка переросла в массовую драку: 39 задержанных, пострадала полиция

39 человек были задержаны в центре Франкфурта после жестоких беспорядков в ночь на воскресенье во время масштабной вечеринки под открытым небом.

Об этом объявила немецкая полиция в воскресенье, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство DPA.

Около 3 тысяч человек были на площади Опернплятц, которая в последние недели стала "зоной вечеринок" под открытым небом. Тысячи людей собирались там, как правило, мирно, чтобы отдохнуть на выходных.

По данным полиции, около 2:30 произошла массовая драка с участием 18 человек. Один из участников упал на землю и продолжал лежать там, что побудило полицию вмешаться. Однако офицеров полиции атаковали присутствующие - они бросали бутылки, в то время как некоторые зрители аплодировали или приветствовали их действия.

Шеф франкфуртской полиции Герхард Бересвиль заявил, что хотя офицеры пытались снять напряжение и проводили коммуникацию, они подвергались нападениям. 5 полицейских получили ранения, также были повреждены транспортные средства.

Он добавил, что никогда ранее во Франкфурте не сталкивался с таким инцидентом с точки зрения массовости и атмосферы.

По данным полиции, в общей сложности были задержаны 39 человек, 8 из них все еще находились под стражей в воскресенье днем.