Словаччина визнала Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели

Уряд Словаччини визнав Хуана Гуайдо президентом Венесуели і закликав режим Ніколаса Мадуро дотримуватися конституційності та демократичних принципів.

Про це йдеться у заяві на сайті МЗС Словаччини, повідомляє "Європейська правда".

"З цим кроком Словацька Республіка приєднується до групи з 24 країн-членів Європейського Союзу, які минулого року заявили, що єдиним легітимним і демократично обраним конституційним діячем у Венесуелі є Хуан Гуайдо", - заявив глава МЗС Іван Корчок.

У заяві наголошується, що таке рішення було ухвалене у зв’язку з ескалацією ситуації у Венесуелі та вигнанням глави Представництва ЄС з країни.

У МЗС також звернули увагу на тривале погіршення внутрішньополітичної ситуації у Венесуелі та на антиконституційні дії Мадуро, що стосуються виголошення нових демократичних президентських виборів.

Нагадаємо, 29 червня Мадуро особисто розпорядився вислати з країни голову Представництва ЄС у Венесуелі Ісабель Бріланте Педрос після того, як ЄС посилив санкції щодо 11 венесуельских урядовців, які підтримують владу Мадуро.

Нагадаємо, 23 січня 2019 року у Венесуелі розпочалися масові протести проти президента Ніколаса Мадуро. Голова Національної асамблеї Венесуели Гуайдо на тлі конституційної і економічної кризи оголосив себе тимчасовим президентом країни і приніс присягу. Він заявив, що Мадуро, який в травні оголосив про свою перемогу на президентських виборах, не здатний виконувати обов'язки глави держави, і пообіцяв провести в країні дострокові вибори.

Упродовж кількох тижнів чимало країн, зокрема США й ЄС, визнали Гуайдо як тимчасового президента Венесуели.