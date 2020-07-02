Швейцарія вводить карантин для мандрівників з країн з високим ризиком зараження

Особи, які повертаються до Швейцарії з регіонів з високим ризиком зараження коронавірусом, зобов'язані будуть пройти карантин.

Про це заявили в уряді, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Федеральне управління охорони здоров'я буде вести та оновлювати список країн, з яких мандрівники, що повертаються до Швейцарії, повинні самостійно ізолюватися протягом 10 днів, починаючи з понеділка, повідомив міністр охорони здоров'я Ален Берсет.

Міністр навів Швецію в якості прикладу країни, яка в даний час може потрапити в цей список.

Випадки коронавірусу у Швейцарії швидко збільшувалися з середини червня, досягнувши двомісячного максимуму в 137 нових зареєстрованих випадків в середу, в порівнянні з середніми 10-20 щоденними випадками в кінці травня.

Уряд пояснює нещодавнє зростання поширення вірусу частково тим, що інфіковані особи в'їжджали в країну з моменту відкриття кордонів з сусідніми країнами минулого місяця.

Швейцарія, як очікується, погодиться на рекомендації Єврокомісії скасувати обмеження на поїздки з 15 країн за межами Шенгенської зони, але не скасує заходи до 20 липня - у порівнянні з пропозицією Комісії від 1 липня - і виключить Сербію з цього списку.

Як відомо, Європейський Союз з 1 липня дозволив в'їзд деяким туристам з так званого "безпечного" списку, в який увійшли 15 країн.

Детальніше читайте у статті – "На море в Європу: які країни та коли впускатимуть туристів з України"