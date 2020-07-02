Чорногорія дозволила одностатеві шлюби

Парламент Чорногорії 1 липня прийняв "Закон про життєве партнерство осіб однієї статі", який узаконює одностатеві шлюби.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTCG.

За ухвалення законопроєкту про одностатеве партнерство проголосували 42 депутатів, п’ятеро були проти. Документ проходив у парламенті минулого року, але тоді не набрав необхідної більшості голосів.

Закон дозволяє одностатевим парам у Чорногорії користуватися тими ж правами, що й гетеросексуальним парам, лише без можливості усиновлення дітей.

Документ також регламентує питання майнових відносин партнерів, податковий статус і питання спадщини.

Нагадаємо, у Хорватії після тривалих юридичних суперечок суд визначив, що одностатева пара має право стати прийомними батьками.