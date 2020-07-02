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В Черногории разрешили однополые браки

Четверг, 2 июля 2020, 09:17

Парламент Черногории 1 июля принял "Закон о жизненном партнерстве лиц одного пола", который узаконивает однополые браки.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTCG.

За принятие законопроекта об однополом партнерстве проголосовали 42 депутата, пятеро были против. Документ проходил в парламенте прошлого года, но тогда не набрал необходимого большинства голосов.

Закон позволяет однополым парам в Черногории пользоваться теми же правами, что и гетеросексуальным парам, только без возможности усыновления детей.

Документ также регламентирует вопросы имущественных отношений партнеров, налоговый статус и вопросы наследства.

Напомним, в Хорватии после длительных юридических споров суд определил, что однополая пара имеет право стать приемными родителями.

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