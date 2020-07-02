ВПС Фінляндії відмовилися від свастики на своїй емблемі

Військово-повітряні сили Фінляндії прибрали зі своєї емблеми зображення свастики, яке використовувалося там понад 100 років.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Військово-повітряні сили Фінляндії почали використовувати свастику з моменту заснування в 1918 році, незабаром після того, як країна стала незалежною, і задовго до того, як вона стала символом нацизму.

Стара емблема ВПС Фінляндії (ліворуч) і нова емблема

До 1945 року фінські літаки мали синю свастику на білому тлі, і це не було призначене для демонстрації вірності нацистської Німеччини, хоча обидві країни були союзниками.

Незважаючи на те, що після Другої світової війни символ прибрали з літаків, свастика все ще фігурувала в деяких емблемах, прапорах і прикрасах військово-повітряних сил, в тому числі в уніформі.

З січня 2017 року емблема командування ВПС була схожа на емблему служби ВПС - золотий орел і коло з крил.

"Оскільки емблеми підрозділів носять на формі, було визнано недоцільним і непотрібним продовжувати використовувати емблему старого підрозділу, що час від часу викликало непорозуміння", - сказав представник фінських ВПС.

Свастика стала асоціюватися з фінськими ВПС через шведського дворянина, графа Еріка фон Розена. Він використовував свастику як особистий символ удачі. Саме він подарував перший літак військово-повітряним силам Фінляндії в 1918 році і на ньому була намальована синя свастика. Відтоді це зображення використовували на всіх військових літаках.

Незважаючи на те, що у свастиці Еріка фон Розена не було нічого нацистського, згодом він став провідною фігурою в націонал-соціалістичному русі Швеції 1930-х років. Він навіть став зятем Германа Герінга.

Фінські військово-повітряні сили заявили, що, будучи символом фон Розена, свастика залишається на прапорах і нагородних знаках деяких підрозділів ВПС, але не в центральному командуванні ВПС. Свастика досі використовується на емблемі Військово-повітряної академії Фінляндії.