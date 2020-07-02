ВВС Финляндии отказались от свастики на своей эмблеме

Военно-воздушные силы Финляндии убрали со своей эмблемы изображение свастики, которое использовалось там более 100 лет.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Военно-воздушные силы Финляндии стали использовать свастику с момента основания в 1918 году, вскоре после того, как страна стала независимой, и задолго до того, как она стала символом нацизма.

Старая эмблема ВВС Финляндии (слева) и новая эмблема

До 1945 года финские самолеты имели синюю свастику на белом фоне, и это не было предназначено для демонстрации верности нацистской Германии, хотя обе страны были союзниками.

Несмотря на то, что после Второй мировой войны символ убрали с самолетов, свастика все еще фигурировала в некоторых эмблемах, флагах и украшениях военно-воздушных сил, в том числе в униформе.

С января 2017 эмблема командования ВВС была похожа на эмблему службы ВВС - золотой орел и круг из крыльев.

"Поскольку эмблемы подразделений носят на форме, было признано нецелесообразным и ненужным продолжать использовать эмблему старого подразделения, что порой вызвало недоразумения", - сказал представитель финских ВВС.

Свастика стала ассоциироваться с финскими ВВС из-за шведского дворянина, графа Эрика фон Розена. Он использовал свастику как личный символ удачи. Именно он подарил первый самолет военно-воздушным силам Финляндии в 1918 году и на нем была нарисована синяя свастика. С тех пор это изображение использовали на всех военных самолетах.

Несмотря на то, что в свастике Эрика фон Розена не было ничего нацистского, впоследствии он стал ведущей фигурой в национал-социалистическом движении Швеции 1930-х годов. Он даже стал зятем Германа Геринга.

Финские военно-воздушные силы заявили, что, будучи символом фон Розена, свастика остается на флагах и наградных знаках некоторых подразделений ВВС, но не в центральном командовании ВВС. Свастика до сих пор используется на эмблеме Военно-воздушной академии Финляндии.