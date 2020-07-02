Зеленський змінив посла України в Іспанії
Четвер, 2 липня 2020, 10:59
Президент України Володимир Зеленський змінив посла України в Іспанії.
Як повідомляє "Європейська правда", відповідні укази були оприлюднені на сайті президента в четвер.
"Звільнити Щербу Анатолія Анатолійовича з посади надзвичайного і повноважного посла України в Королівстві Іспанія", - йдеться в одному з указів.
Іншим указом Зеленський призначив послом України в Іспанії Сергія Погорельцева.
Анатолій Щерба був призначений послом України в Іспанії указом президента Петра Порошенка в березні 2016 року.
Сергій Погорельцев до останнього часу працював директором департаменту консульської служби МЗС. Раніше він вже обіймав посаду посла України в Іспанії – з липня 2012 року по листопад 2015 року.
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