Президент України Володимир Зеленський змінив посла України в Іспанії.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідні укази були оприлюднені на сайті президента в четвер.

Сергій Погорельцев

"Звільнити Щербу Анатолія Анатолійовича з посади надзвичайного і повноважного посла України в Королівстві Іспанія", - йдеться в одному з указів.

Іншим указом Зеленський призначив послом України в Іспанії Сергія Погорельцева.

Анатолій Щерба був призначений послом України в Іспанії указом президента Петра Порошенка в березні 2016 року.

Сергій Погорельцев до останнього часу працював директором департаменту консульської служби МЗС. Раніше він вже обіймав посаду посла України в Іспанії – з липня 2012 року по листопад 2015 року.