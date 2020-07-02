Президент Украины Владимир Зеленский сменил посла Украины в Испании.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующие указы были обнародованы на сайте президента в четверг.

"Уволить Щербу Анатолия Анатольевича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Королевстве Испания", - говорится в одном из указов.

Другим указом Зеленский назначил послом Украины в Испании Сергея Погорельцева.

Анатолий Щерба был назначен послом Украины в Испании указом президента Петра Порошенко в марте 2016 года.

Сергей Погорельцев до последнего времени работал директором департамента консульской службы МИД. Ранее он уже занимал должность посла Украины в Испании – с июля 2012 года по ноябрь 2015 года.