Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Евросоюз: подрыв независимости НБУ поставит под угрозу поддержку реформ в Украине

В США новый антирекорд: почти 50 000 заражений в сутки

Здание Европарламента разграбили за время локдауна

Выборы в Польше: у Дуды незначительный отрыв перед вторым туром






Зеленский сменил посла Украины в Испании

Четверг, 2 июля 2020, 10:59

Президент Украины Владимир Зеленский сменил посла Украины в Испании.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующие указы были обнародованы на сайте президента в четверг.

 

"Уволить Щербу Анатолия Анатольевича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Королевстве Испания", - говорится в одном из указов.

Другим указом Зеленский назначил послом Украины в Испании Сергея Погорельцева.

Анатолий Щерба был назначен послом Украины в Испании указом президента Петра Порошенко в марте 2016 года.

Сергей Погорельцев до последнего времени работал директором департамента консульской службы МИД. Ранее он уже занимал должность посла Украины в Испании – с июля 2012 года по ноябрь 2015 года.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
powered by lun.ua