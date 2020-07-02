Туреччина чекає на вибачення Франції через інцидент у Середземномор'ї

Турецький глава МЗС Мевлют Чавушоглу заявив, що Туреччина очікує на вибачення Франції після інциденту між турецькими та французькими військовими кораблями в Середземномор'ї.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hurriyet, з такою заявою Чавушоглу виступив у четвер.

"Це неправда, що наші кораблі заблокували французів. Франція повинна вибачитися перед нами", - сказав Чавушоглу, відповідаючи на запитання журналістів.

Відносини між Туреччиною і Францією, членами НАТО, загострилися з приводу конфлікту в Лівії. Франція звинуватила турецькі військові кораблі в агресивній поведінці стосовно свого військового корабля "Курбе".

Інцидент стався 10 червня, коли французький військовий корабель, що патрулював у рамках операції НАТО, спробував перевірити турецьке цивільне судно за підозрою у порушенні ембарго ООН на поставку озброєння в Лівію. Турецьке цивільне судно супроводжували три військові кораблі Туреччини.

НАТО почав розслідування після того, як Франція висловила протест під час червневої зустрічі міністрів оборони Альянсу.

У зв’язку з конфліктом Франція призупинила участь у військово-морській місії НАТО.