Турция ждет извинений Франции из-за инцидента в Средиземноморье

Турецкий глава МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция ожидает извинений от Франции после инцидента между турецкими и французскими военными кораблями в Средиземноморье.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet, с таким заявлением Чавушоглу выступил в четверг.

"Это неправда, что наши корабли заблокировали французов. Франция должна извиниться перед нами", - сказал Чавушоглу, отвечая на вопросы журналистов.

Отношения между Турцией и Францией, членами НАТО, обострились из-за конфликта в Ливии. Франция обвинила турецкие военные корабли в агрессивном поведении по отношению к своему военному кораблю "Курбе".

Инцидент произошел 10 июня, когда французский военный корабль, патрулировавший в рамках операции НАТО, попытался проверить турецкое гражданское судно по подозрению в нарушении эмбарго ООН на поставки вооружения в Ливию. Турецкое гражданское судно сопровождали три военных корабля Турции.

НАТО начал расследование после того, как Франция выразила протест во время июньской встречи министров обороны Альянса.

В связи с конфликтом Франция приостановила участие в военно-морской миссии НАТО.