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У США засудили незаконне голосування РФ у Криму

Четвер, 2 липня 2020, 14:55

Посольство США в Україні стурбоване через проведення незаконного голосування щодо зміни Конституції РФ в окупованому Криму.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у Twitter посольства.

"Нас тривожать повідомлення про те, що Росія використовує Крим для проведення несанкціонованих опитувань, вкотре порушуючи суверенітет та територіальну цілісність України. Ми твердо повторюємо, що Крим – це Україна" - йдеться у повідомленні.

У посольстві також наголосили, що російське несанкціоноване будівництво та продовження використання мосту в Керченській протоці, який перешкоджає навігації в протоці, щодня нагадує про незаконне захоплення та окупацію Криму Росією і є ще однією причиною збереження сильних санкцій.

Нагадаємо, МЗС України висловило протест з приводу незаконного візиту до тимчасово окупованого Криму депутатів Європарламенту з Франції, а також окремих представників Німеччини, Угорщини та Болгарії, та закликає покарати організаторів незаконного голосування санкціями.

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