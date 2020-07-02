У США засудили незаконне голосування РФ у Криму

Посольство США в Україні стурбоване через проведення незаконного голосування щодо зміни Конституції РФ в окупованому Криму.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у Twitter посольства.

"Нас тривожать повідомлення про те, що Росія використовує Крим для проведення несанкціонованих опитувань, вкотре порушуючи суверенітет та територіальну цілісність України. Ми твердо повторюємо, що Крим – це Україна" - йдеться у повідомленні.

We are disturbed by reports of Russia’s use of Crimea to conduct unauthorized polls, once again violating Ukraine’s sovereignty and territorial integrity. We firmly reiterate #CrimeaIsUkraine. https://t.co/MEpnBMthWP — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) July 2, 2020

У посольстві також наголосили, що російське несанкціоноване будівництво та продовження використання мосту в Керченській протоці, який перешкоджає навігації в протоці, щодня нагадує про незаконне захоплення та окупацію Криму Росією і є ще однією причиною збереження сильних санкцій.

Нагадаємо, МЗС України висловило протест з приводу незаконного візиту до тимчасово окупованого Криму депутатів Європарламенту з Франції, а також окремих представників Німеччини, Угорщини та Болгарії, та закликає покарати організаторів незаконного голосування санкціями.