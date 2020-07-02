В США осудили незаконное голосование РФ в Крыму

Посольство США в Украине обеспокоено проведением незаконного голосования по изменению Конституции РФ в оккупированном Крыму.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в Twitter посольства.

"Нас тревожат сообщения о том, что Россия использует Крым для проведения несанкционированных опросов, нарушая суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы твердо повторяем, что Крым - это Украина", - говорится в сообщении.

В посольстве также отметили, что российское несанкционированное строительство и продолжение использования моста в Керченском проливе, который препятствует навигации, ежедневно напоминает о незаконном захвате и оккупации Крыма Россией и является еще одной причиной сохранения сильных санкций.

Напомним, МИД Украины выразил протест по поводу незаконного визита во временно оккупированный Крым депутатов Европарламента из Франции, а также отдельных представителей Германии, Венгрии и Болгарии, и призывает наказать организаторов незаконного голосования санкциями.