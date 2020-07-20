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В Германии попросили США не выводить своих военных

Понедельник, 20 июля 2020, 08:10

Премьер-министры четырех немецких земель обратились к членам Конгресса США с призывом заблокировать планы вывода американских войск из Германии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Президент США Дональд Трамп заявил в прошлом месяце, что сократит численность американских войск в Германии на 9 500 до 25 000 человек, обвинив союзника по НАТО в том, что он не выполнил целевой показатель оборонных расходов Североатлантического альянса.

Премьер-министры четырех южных земель, в каждой из которых находятся американские базы, направили письма 13 членам Конгресса, включая сенаторов Митта Ромни и Джима Инхофа.

"Поэтому мы просим вас поддержать нас, поскольку мы стараемся не разорвать узы дружбы, а укрепить их и обеспечить американское присутствие в Германии и Европе в будущем",- написали премьеры Баварии, Гессена, Баден-Вюртемберга и Рейнланд-Пфальца.

Представитель посольства США в Берлине отказался от комментариев. В прошлом месяце Вашингтон заявил, что этот шаг "усилит сдерживание России, НАТО укрепит, успокоит союзников".

Но премьеры написали, что американские войска в их землях "формируют костяк американского присутствия в Европе и способность НАТО действовать".

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