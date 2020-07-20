На сході Німеччини невеликий літак врізався у вежу аеропорту

На сході Німеччини літак врізався в диспетчерську вишку регіонального аеропорту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на німецьке видання MOZ.

У неділю, близько 13.30, невеликий літак влетів у вежу аеропорту Еггерсдорф в Мюнхеберзі і спочатку застряг. Двом пасажирам літака - батькові і синові – вдалося врятуватися. Вони були доставлені в лікарню на вертольоті. 68-річний пілот і його 46-річний син отримали поранення, повідомила прес-секретар поліції. Наскільки серйозні були ці травми, спочатку залишалося неясним.

Причина зіткнення надлегкого літака з вишкою поки невідома. Це має бути з'ясовано в ході розслідування авіаційної події.

У момент зіткнення у вежі знаходився чоловік, але він не постраждав. Вежа також не була пошкоджена, не розбилося навіть скло у вікнах.

Спочатку літак не вдалося зняти з вежі. "Він все ще висить там, на вежі", - сказала представниця поліції. Причина в тому, що літак має ракету в складі рятувальної системи, яка активується в разі аварійної посадки. Тому перед тим як зняти літак, спеціалістам необхідно деактивувати ракету.

Колишній військовий аеродром з цього року став спеціальним посадковим майданчиком для окремих спостерігачів. За даними аеродрому, вежа була побудована тільки в 2013 році.