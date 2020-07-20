На востоке Германии небольшой самолет врезался в башню аэропорта

На востоке Германии самолет врезался в диспетчерскую вышку регионального аэропорта.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание MOZ.

В воскресенье, около 13.30, небольшой самолет влетел в башню аэропорта Эггерсдорф в Мюнхеберге и сначала застрял. Двум пассажирам самолета - отцу и сыну – удалось спастись. Они были доставлены в больницу на вертолете. 68-летний пилот и его 46-летний сын получили ранения, сообщила пресс-секретарь полиции. Насколько серьезны были эти травмы, сначала оставалось неясным.

Причина столкновения сверхлегкого самолета с вышкой пока неизвестна. Это должно быть выяснено в ходе расследования авиационного происшествия.

В момент столкновения в башне находился мужчина, но он не пострадал. Башня также не была повреждена, не разбилось даже стекло в окнах.

Сначала самолет не удалось снять с башни. "Он все еще висит там, на башне", - сказала представительница полиции. Причина в том, что самолет имеет ракету в составе спасательной системы, которая активируется в случае аварийной посадки. Поэтому перед тем как снять самолет, специалистам необходимо деактивировать ракету.

Бывший военный аэродром с этого года стал специальным посадочным площадкой для отдельных наблюдателей. По данным аэродрома, башня была построена только в 2013 году.