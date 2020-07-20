Глава МИД Польши намекнул, что может уйти с поста

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович в понедельник намекнул, что может уйти в отставку со своего поста, тогда как партия власти рассматривает кадровые изменения в правительстве после президентских выборов в начале июля.

Об этом Чапутович рассказал в интервью изданию Rzeczpospolita.

"Несколько месяцев назад мы договорились с премьер-министром Матеушем Моравецким о продлении моей миссии до президентских выборов", - сказал глава МИД Польши.

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Он добавил, что на него нет давления со стороны правящей партии "Право и справедливость", чтобы он ушел в отставку.

"Но я думаю, что это хороший момент для перемен в верхушке нашей дипломатии", - сказал Чапутович.

Он подчеркнул, что не ожидает резкого изменения международной политики Польши в случае своего потенциального ухода.

В воскресенье глава PiS Ярослав Качиньский анонсировал кадровые перестановки в польском правительстве. Он заверил, что премьер Матеуш Моравецкий сохранит свой пост.