Чорні скриньки літака МАУ доставлені у французьке бюро для аналізу

Іранські слідчі прибули у французьке Бюро з розслідування і аналізу безпеки цивільної авіації з бортовими самописцями літака МАУ, який був збитий над Тегераном у січні.

Про це французьке бюро повідомило у своєму Twitter у понеділок вранці, пише "Європейська правда".

"Група фахівців Бюро з розслідування авіаційних подій Ісламської Республіки Іран (AAIB) прибула в BEA разом з реєстратором польотних даних (FDR) і мовним самописцем (CVR)", - сказано в повідомленні. Підкреслюється, що у цей час сторони ведуть попередні обговорення.

🔴@Boeing #737 UR-PSR @fly_uia / Iran's AAIB team has arrived at @BEA_Aero with FDR & CVR / A technical cooperation program agreement has been signed between @BEA_Aero & Iran's AAIB on July 4 / Preliminary discussions between all stakeholders in progress.