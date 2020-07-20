США запровадили санкції проти Кадирова і його родини за порушення прав людини

США запровадили санкції проти лідера Чечні Рамзана Кадирова та його сім'ї за порушення прав людини.

Як пише "Європейська правда", відповідну заяву оприлюднив держсекретар Майк Помпео у своєму Twitter. Розгорнута заява розміщена також на сайті Держдепу.

"Держдеп США офіційно звинувачує громадянина Росії Рамзана Кадирова у серйозних порушеннях прав людини, серед яких – тортури, позасудові вбивства та насильницькі зникнення. Ми без вагань застосуємо усі наявні інструменти впливу для того, щоб притягнути його до відповідальності за ці порушення", - написав Майк Помпео.

The @StateDept publicly designates Russian national Ramzan Kadyrov for gross human rights violations, including torture, extrajudicial killings, and enforced disappearances. We will not hesitate to use all the tools at our disposal to ensure accountability for these violations. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) July 20, 2020

Йдеться про візові санкції - Кадирову та його родині заборонять в’їзд до США згідно з положеннями розділу 7031(c) Department of State, Foreign Operations, and Related Programs Appropriations Act 2020.

"Сьогоднішній крок має продемонструвати пану Кадирову, що його участь у серйозних порушеннях прав людини має наслідки, як для нього, так і його родини… Заходи застосовуються також до дружини Кадирова Медні Кадирової та його дочок, Айшат і Каріни Кадирової. Ми будемо закликати країни, які поділяють нашу позицію, застосувати аналогічні заходи", - йдеться у заяві.

Відзначається також, що США вже застосовували економічні санкції проти Рамзана Кадирова та кількох його однодумців.

"У 2018 році Сполучені Штати та п’ятнадцять інших країн зробили надзвичайний крок, звернувшись до Московського механізму ОБСЄ, щоб створити місію з встановлення фактів у зв'язку з жахливими повідомленнями про порушення прав ЛГБТ осіб, правозахисників, представників незалежних ЗМІ та інших громадян, які викликали гнів пана Кадирова. Доповідач "Московського механізму" встановив, що мали місце "нападки та переслідування, свавільні або незаконні арешти чи затримання, тортури, примусові зникнення та позасудові страти" і що "атмосфера безкарності" оточувала ці події. Ми стурбовані тим, що пан Кадиров зараз використовує пандемію коронавірусу як виправдання для того, щоб здійснювати подальші порушення прав людини щодо народу Чеченської Республіки", - відзначає Держдеп.

Нагадаємо, раніше у травні США ввели санкції проти п’ятьох росіян і спецпідрозділу СОБР за "законом Магнітського".