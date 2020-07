США ввели санкции против Кадырова и его семьи за нарушения прав человека

США ввели санкции против лидера Чечни Рамзана Кадырова и его семьи за нарушения прав человека.

Как пишет "Европейская правда", соответствующее заявление обнародовал госсекретарь Майк Помпео в своем Twitter. Полное заявление размещено также на сайте Госдепа.

"Госдеп США официально обвиняет гражданина России Рамзана Кадырова в серьезных нарушениях прав человека, среди которых - пытки, внесудебные убийства и насильственные исчезновения. Мы без колебаний применим все имеющиеся инструменты влияния для того, чтобы привлечь его к ответственности за эти нарушения", - написал Майк Помпео.

The @StateDept publicly designates Russian national Ramzan Kadyrov for gross human rights violations, including torture, extrajudicial killings, and enforced disappearances. We will not hesitate to use all the tools at our disposal to ensure accountability for these violations.