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США ввели санкции против Кадырова и его семьи за нарушения прав человека

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США ввели санкции против Кадырова и его семьи за нарушения прав человека

Понедельник, 20 июля 2020, 19:00

США ввели санкции против лидера Чечни Рамзана Кадырова и его семьи за нарушения прав человека.

Как пишет "Европейская правда", соответствующее заявление обнародовал госсекретарь Майк Помпео в своем Twitter. Полное заявление размещено также на сайте Госдепа.

"Госдеп США официально обвиняет гражданина России Рамзана Кадырова в серьезных нарушениях прав человека, среди которых - пытки, внесудебные убийства и насильственные исчезновения. Мы без колебаний применим все имеющиеся инструменты влияния для того, чтобы привлечь его к ответственности за эти нарушения", - написал Майк Помпео.

Речь идет о визовых санкциях - Кадырову и его семье запретят въезд в США согласно секции 7031(c) Department of State, Foreign Operations, and Related Programs Appropriations Act 2020.

"Сегодняшний шаг должен продемонстрировать господину Кадырову, что его участие в серьезных нарушениях прав человека имеет последствия, как для него, так и его семьи... Эти меры применяются также к его супруге Медни Кадыровой и его дочерям, Айшат и Карине Кадыровой. Мы будем призывать страны, которые разделяют нашу позицию, применить аналогичные меры ", - говорится в заявлении.

Отмечается также, что США уже применяли экономические санкции против Рамзана Кадырова и нескольких его единомышленников.

"В 2018 году Соединенные Штаты и пятнадцать других стран сделали чрезвычайный шаг, обратившись к Московский механизму ОБСЕ, чтобы создать миссию по установлению фактов в связи с ужасающими сообщениями о нарушении прав ЛГБТ-лиц, правозащитников, представителей независимых СМИ и других граждан, которые вызвали гнев Кадырова. Докладчик "Московского механизма" установил, что имели место "нападки и преследования, произвольные или незаконные аресты или задержания, пытки, принудительное исчезновение и внесудебные казни" и "атмосфера безнаказанности" окружала эти события. Мы обеспокоены тем, что господин Кадыров сейчас использует пандемию коронавируса как оправдание для того, чтобы осуществлять дальнейшие нарушения прав человека по отношению к народу Чеченской Республики", - отмечает Госдеп.

Напомним, ранее в мае США ввели санкции против пятерых россиян и спецподразделения СОБР за "законом Магнитского".

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