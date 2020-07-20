США ввели санкции против Кадырова и его семьи за нарушения прав человека

США ввели санкции против лидера Чечни Рамзана Кадырова и его семьи за нарушения прав человека.

Как пишет "Европейская правда", соответствующее заявление обнародовал госсекретарь Майк Помпео в своем Twitter. Полное заявление размещено также на сайте Госдепа.

"Госдеп США официально обвиняет гражданина России Рамзана Кадырова в серьезных нарушениях прав человека, среди которых - пытки, внесудебные убийства и насильственные исчезновения. Мы без колебаний применим все имеющиеся инструменты влияния для того, чтобы привлечь его к ответственности за эти нарушения", - написал Майк Помпео.

The @StateDept publicly designates Russian national Ramzan Kadyrov for gross human rights violations, including torture, extrajudicial killings, and enforced disappearances. We will not hesitate to use all the tools at our disposal to ensure accountability for these violations. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) July 20, 2020

Речь идет о визовых санкциях - Кадырову и его семье запретят въезд в США согласно секции 7031(c) Department of State, Foreign Operations, and Related Programs Appropriations Act 2020.

"Сегодняшний шаг должен продемонстрировать господину Кадырову, что его участие в серьезных нарушениях прав человека имеет последствия, как для него, так и его семьи... Эти меры применяются также к его супруге Медни Кадыровой и его дочерям, Айшат и Карине Кадыровой. Мы будем призывать страны, которые разделяют нашу позицию, применить аналогичные меры ", - говорится в заявлении.

Отмечается также, что США уже применяли экономические санкции против Рамзана Кадырова и нескольких его единомышленников.

"В 2018 году Соединенные Штаты и пятнадцать других стран сделали чрезвычайный шаг, обратившись к Московский механизму ОБСЕ, чтобы создать миссию по установлению фактов в связи с ужасающими сообщениями о нарушении прав ЛГБТ-лиц, правозащитников, представителей независимых СМИ и других граждан, которые вызвали гнев Кадырова. Докладчик "Московского механизма" установил, что имели место "нападки и преследования, произвольные или незаконные аресты или задержания, пытки, принудительное исчезновение и внесудебные казни" и "атмосфера безнаказанности" окружала эти события. Мы обеспокоены тем, что господин Кадыров сейчас использует пандемию коронавируса как оправдание для того, чтобы осуществлять дальнейшие нарушения прав человека по отношению к народу Чеченской Республики", - отмечает Госдеп.

Напомним, ранее в мае США ввели санкции против пятерых россиян и спецподразделения СОБР за "законом Магнитского".