На Дунаї відновлюються річкові круїзи із суворими "коронавірусними правилами"

Річкові круїзи поступово повертаються на Дунай після того, як пандемія коронавірусу зупинила глобальний туризм та змусила компанії призупинити рейси.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Пасажири повинні здати аналіз крові на коронавірус, перш ніж піднятися на борт, і надягати маски при пересуванні по судну.

Столи розташовані на певній відстані один від одного з екранами, а офіціанти носять маски і рукавички.

Гостям щодня перевіряють температуру, і для екскурсій застосовуються спеціальні правила безпеки.

Німецька компанія Nicko Cruises першою відновила рейси, які тепер передбачають суворі заходи безпеки. Зараз компанія експлуатує три судна протягом 6-8-денних рейсів з німецького Пассау в Будапешт.

Кількість гостей на борту не обмежена. За словами представників компанії, гості приїжджають в основному з Німеччини, Австрії та Швейцарії, оскільки досі існують обмеження на поїздки груп, які прибувають зі Сполучених Штатів, Великобританії та Ізраїлю.