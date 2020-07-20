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На Дунае возобновляются речные круизы со строгими "коронавирусными правилами"

Понедельник, 20 июля 2020, 19:41

Речные круизы постепенно возвращаются на Дунай после того, как пандемия коронавируса остановила глобальный туризм и вынудила компании приостановить рейсы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Пассажиры должны сдать анализ крови на коронавирус, прежде чем подняться на борт, и надевать маски при передвижении по судну.

Столы расположены на определенном расстоянии друг от друга с разделительными экранами, а официанты носят маски и перчатки.

Гостям ежедневно проверяют температуру, и для экскурсий применяются специальные правила безопасности.

Немецкая компания Nicko Cruises первой возобновила рейсы, которые теперь предусматривают строгие меры безопасности.

В настоящее время компания эксплуатирует три судна в течение 6-8-дневных рейсов из немецкого Пассау в Будапешт.

Количество гостей на борту не ограничено. По словам представители компании, гости приезжают в основном из Германии, Австрии и Швейцарии, поскольку до сих пор существуют ограничения на поездки групп, прибывающих из Соединенных Штатов, Великобритании и Израиля.

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