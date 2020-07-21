Новий бюджет ЄС передбачає 12,6 млрд євро країнам, що хочуть приєднатись до блоку

Новий семирічний бюджет ЄС на 2021-2027 роки, який напередодні погодили в Брюсселі, передбачає виділення 12,6 млрд євро для країн-кандидатів і потенційних кандидатів на вступ.

Про це йдеться у висновках саміту Євросоюзу, з якими ознайомився кореспондент "Європейської правди".

"Асигнування на Інструмент допомоги перед вступом, який допоможе бенефіціарам на шляху до виконання критеріїв вступу, складе 12,56 млрд", - сказано у документі.

Кошти за програмою Інструменту допомоги перед вступом (ІРА) допомагають країнам, що є кандидатами або потенційними кандидатами на членство, реформувати свої політичні, економічні та правові системи задля підготовки до прав та обов’язків членства у Євросоюзі.

Країнами-кандидатами на вступ в ЄС є Туреччина, Албанія, Чорногорія, Сербія та Північна Македонія, потенційними кандидатами є Боснія і Герцеговина і Косово.

Нагадаємо, лідери ЄС рано вранці у вівторок досягли домовленості про фонд відновлення економіки після пандемії обсягом 750 млрд євро і наступний довгостроковий бюджет ЄС обсягом понад 1 трлн євро.

Про досягнення домовленості стало відомо незадовго до 6 ранку у вівторок – на п’ятий день саміту ЄС, який спочатку планувався дводенним. Цей саміт став найдовшим в історії ЄС.