Новый бюджет ЕС предусматривает 12,6 млрд евро странам, которые хотят присоединиться к блоку
Новый семилетний бюджет ЕС на 2021-2027 годы, который накануне согласовали в Брюсселе, предусматривает выделение 12,6 млрд евро для стран-кандидатов и потенциальных кандидатов на вступление.
Об этом говорится в выводах саммита Евросоюза, с которыми ознакомился корреспондент "Европейской правды".
"Ассигнования на Инструмент помощи перед вступлением, который поможет бенефициарам на пути к выполнению критериев вступления, составит 12,56 млрд евро", - говорится в документе.
Средства по программе Инструмента помощи перед вступлением (ІРА) помогают странам, которые являются кандидатами или потенциальными кандидатами на членство, реформировать свои политические, экономические и правовые системы для подготовки прав и обязанностей членства в Евросоюзе.
Странами-кандидатами на вступление в ЕС являются Турция, Албания, Черногория, Сербия и Северная Македония, потенциальными кандидатами являются Босния и Герцеговина и Косово.
Напомним, лидеры ЕС рано утром во вторник достигли договоренности о фонде восстановления экономики после пандемии объемом 750 млрд евро и о следующем долгосрочном бюджете ЕС объемом более 1 трлн евро.
О достижении договоренности стало известно незадолго до 6 утра во вторник - на пятый день саммита ЕС, который изначально планировался двухдневным. Этот саммит стал самым длинным в истории ЕС.